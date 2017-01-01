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Hatay'da treyler fabrikasında yangın

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:31
Hatay'da treyler fabrikasında yangın

HATAY (AA) - Merkez ilçe Antakya'daki bir treyler fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Dericiler Sitesi yakınında bulunan treyler fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

İhbarı üzerin olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, işçilerin de yardımıyla yangına müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu etrafındaki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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