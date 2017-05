Kocaeli'de Rize Tanıtım Günleri

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen Rize Tanıtım Günleri başladı.

Uluslararası Fuar Alanındaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kocaeli Halk Eğitim Merkezi folklor ekibinin sergilediği Rize yöresi halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, Rize’nin sesini, tadını ve güzelliklerini Kocaeli’de hep birlikte yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Böyle güzel bir etkinliği Kocaeli’ye taşıyarak Rize’nin tanıtılmasına, doğru anlaşılmasına ve yaşanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Türkiye, büyük kutlu geleceğe, güvenle, emin adımlarla kararlı bir geleceğe yürüyor. Bu cennet vatanın her bir köşesi gezilesi, görülesi ve yaşanılası güzellikler sunuyor. Türkiye 21. yüzyılda bölgesinde ve dünya ölçeğinde barışı, adaleti temin eden, tesis eden, buna hizmet eden ve bu nedenle bedel ödeyen insanlık değerlerinin yüceldiği ve yeniden yeşerdiği bir ada ve bir vaha haline geliyor. Bu da Rize’nin evladı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve önderliğinde bütün bir milletle bütünleşmiş, buluşmuş bir mefkurenin canlanması ve milletle hayata taşınmasıyla oluyor. Böyle bir onuru, böyle bir gururu yaşayan bir ilimizdir. Şüphesiz her bir bireyi her bir köşesi de ayrı güzelliklerle dolu bir cennet köşemizdir. Bilmeliyiz ki, biz eğer bu ülkenin kıymetini bilir her şeyi hakkeden insanımıza hizmet edersek ortaya çıkacak nice güzellikler, değerlendirilecek nice cevherler ve birikimler var. Katkı veren bütün paydaşların çabasıyla tıpkı Türkiye gibi Rize de güvenli ve emin adımlarla çok güzel bir geleceğe doğru yol alıyor. Bu buluşma belki bir vuslat, belki bir kucaklaşma ve Rize’yi anlamak için çok iyi bir fırsat. Rizeliler olarak, Rize’nin, Rize kültürünün, geleneğinin çokça canlandığı Kocaeli’mize hoş geldiniz."

Rize Valisi Erdoğan Bektaş da Kocaeli’de yaşayan Rizeli vatandaşların sayısının yüksek olduğunu yeni öğrendiğini vurgulayarak, "Ve bu talep geldiğinde, ‘Geçtiğimiz yıl Bursa’da yapılan etkinliği Kocaeli’de yapalım’ dedi arkadaşlar. Doğrusu ben de hem yeni öğrendiğim bilgiyle hem de Kocaeli’nin potansiyelini, imkanlarını bildiğim için böyle bir etkinliğe bütün gönlümle sahip çıktım." ifadesini kullandı.

Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, Rize'ye özgü ürünlerin tanıtıldığı stantları gezdi.

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Kocaeli ve Rize milletvekilleri, Çaykur Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Kocaeli Rizeliler Derneği Başkanı Osman Çakır ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Etkinlik, pazar günü sona erecek.