ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Spor Toto 2. Lig play-off

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:38


Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Çağatay Şahan, Oktay Önge, Gökmen Baltacı

Sivas Belediyespor: Yakup Bugün, Abdurrahman (Dk. 86 İsmail), Emrah (Dk. 82 Mehmet Fatih), Ozan (Dk. 82 Onur), Adem, Tunay, Seyid Ahmet, Tolga, Niyazi Batuhan, Yakup Yiğit, Nuri Melih

Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş, Kamil, Ercüment (Dk. 46 Mansur), Tekin (Dk. 46 Bertuğ), Yusuf (Dk. 84 Şevket), Şahin, Abdullah, Oğuz, Mehmet Sıddık, Deniz, Okan

Goller: Dk. 28 Ozan (penaltıdan) (Sivas Belediyespor), Dk. 53 Deniz (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Dk. 64 Adem (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Kamil, Dk. 27 Şahin, Dk. 57 Deniz, Dk. 65 Mansur, Dk. 88 Kurtuluş, Dk. 90 Bertuğ (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 51. Nuri Melih, Dk. 90 Onur, Dk. 90 Tunay (Sivas Belediyespor)


SİVAS (AA) - Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final ilk maçında Sivas Belediyespor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Pazartesi günü Diyarbakır'da oynanacak.

İLGİLİ HABERLER
Yaralı yavru köpeğin durumu vatandaşları isyan ettirdi
YEREL

YARALI YAVRU KÖPEĞİN DURUMU VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ
Sivas'a hayvan oteli yapılacak
YEREL

SİVAS'A HAYVAN OTELİ YAPILACAK
MİDDER Sivas Gençlik Komisyonu Başkanı Nar:
YEREL

MİDDER SİVAS GENÇLİK KOMİSYONU BAŞKANI NAR:
Tezgahlar toplu dua ile açılışor
YEREL

TEZGAHLAR TOPLU DUA İLE AÇILIŞOR
Üç ayaklı &quot;Garip&quot; Fransa yolcusu
YEREL

ÜÇ AYAKLI "GARİP" FRANSA YOLCUSU

Sivas'ta telefonla dolandırıcılık iddiası
YEREL

SİVAS'TA TELEFONLA DOLANDIRICILIK İDDİASI

Gemerek'te okuma bayramı düzenlendi
YEREL

GEMEREK'TE OKUMA BAYRAMI DÜZENLENDİ
Koyulhisar'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

KOYULHİSAR'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Turkcell &quot;Zeka Küpü&quot; projesi
YEREL

TURKCELL "ZEKA KÜPÜ" PROJESİ
Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS'TAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sivas'ta öğrenciler resim sergisi açtı
YEREL

SİVAS'TA ÖĞRENCİLER RESİM SERGİSİ AÇTI
Sivas'ta Türkçüler Günü kutlandı.
YEREL

SİVAS'TA TÜRKÇÜLER GÜNÜ KUTLANDI.
SDT perdelerini &quot;39 Basamak&quot; ile kapatacak
YEREL

SDT PERDELERİNİ "39 BASAMAK" İLE KAPATACAK
Sivas'ta öğretmenlere bilinçli ve güvenli internet kullanımı anlatıldı
YEREL

SİVAS'TA ÖĞRETMENLERE BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI ANLATILDI
SDT, sezonun son perdesini açacak
YEREL

SDT, SEZONUN SON PERDESİNİ AÇACAK
Gürün Türk Telekom Lisesi yıl sonu gecesinde buluştu
YEREL

GÜRÜN TÜRK TELEKOM LİSESİ YIL SONU GECESİNDE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!