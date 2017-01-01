Futbol: Spor Toto 2. Lig play-off

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Çağatay Şahan, Oktay Önge, Gökmen Baltacı
Sivas Belediyespor: Yakup Bugün, Abdurrahman (Dk. 86 İsmail), Emrah (Dk. 82 Mehmet Fatih), Ozan (Dk. 82 Onur), Adem, Tunay, Seyid Ahmet, Tolga, Niyazi Batuhan, Yakup Yiğit, Nuri Melih
Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş, Kamil, Ercüment (Dk. 46 Mansur), Tekin (Dk. 46 Bertuğ), Yusuf (Dk. 84 Şevket), Şahin, Abdullah, Oğuz, Mehmet Sıddık, Deniz, Okan
Goller: Dk. 28 Ozan (penaltıdan) (Sivas Belediyespor), Dk. 53 Deniz (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Dk. 64 Adem (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Kamil, Dk. 27 Şahin, Dk. 57 Deniz, Dk. 65 Mansur, Dk. 88 Kurtuluş, Dk. 90 Bertuğ (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 51. Nuri Melih, Dk. 90 Onur, Dk. 90 Tunay (Sivas Belediyespor)
SİVAS (AA) - Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final ilk maçında Sivas Belediyespor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Pazartesi günü Diyarbakır'da oynanacak.