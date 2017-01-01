Çin-Türkiye Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Pilot Projesi tanıtımı

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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ülkeler arasında ticaretle başlayan ilişkilerin kadim dostluklara dönüştüğünü belirterek, "Karşılıklı alışveriş bunun en iyi yoludur. Ticaret yapılıp görüşülürse dostluk, muhabbet doğar." dedi.

Özhaseki, Kayseri Serbest Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen, Çin ile Türkiye arasında ekonomik iş birliğini amaçlayan Çin-Türkiye Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Pilot Projesi tanıtım toplantısında konuştu.

Anlaşmayla pek çok Çinlinin hiçbir tedirginlik ve endişe yaşamadan Kayseri'ye gelebileceğini belirten Özhaseki, Kayseri'de iki ülke arasında önemli bir köprü kurulduğunu ifade etti.

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk-İslam medeniyeti ile kadim Çin medeniyeti arasında kuruluyor bu köprü. Her şey ticaretle başlar ama sonra bu ticaret kadim dostluklara dönüşür. Karşılıklı alışveriş bunun en iyi yoludur. Ticaret yapılıp görüşülürse dostluk, muhabbet doğar. Türk-İslam medeniyetinin ticaretle ilgili müthiş ahlaki ilkeleri var. Bu işin ahlaki temeller üzerinde oturduğunu görüyoruz. Ticaret erdemdir, haktır, hukuktur. Dürüst tüccarın bu dünyada da öbür dünyada da en iyi yerde olacağı ifade edilir. Ticaretle ilgili Çinlilerin de çok güzel sözleri var. Bunlardan birinde, 'Güler yüzlü olmayan, merhamet ve şefkat sahibi olmayan biri ticaret yapmasın.' deniliyor. Gerçekten asık suratlı bir tüccardan kimse alışveriş yapmaz."

Özhaseki, KOBİ'lerin dışarı açılmakta zorluk çektiklerini, kendi ürettiklerini tüm dünyaya satabilecek kabiliyette olmalarına rağmen nereye neyi nasıl göndereceklerini bilemeyen pek çok KOBİ bulunduğunu kaydetti.

Bu projeyle KOBİ'lere yeni kapı açıldığını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Hakikaten gümrük mevzuatları, ülkeler arasındaki ticaret, birçok insanı, KOBİ'yi canından bezdirir. Şimdi onlar için müthiş bir ortam açılıyor. Kayseri şehrimiz 1 milyon nüfuslu, anlaştığımız Chongqing şehri 30 milyon ama hiç önemli değil. Dünyada 2 milyara yakın insan e-ticaret yapıyor. Ben alışkın değilim, yapamam, kredi kartımın numarasını verip para çekilmesine razı olmam, aklım ermez ama gençlik şimdi böyle. Zaman, hız ve değişim zamanı. Değişime engel olunmuyor. Değişime uygun olarak adım atabilirsek ayakta kalıyoruz. Ona uygun adım atamazsak durumumuz gittikçe kötüleşiyor. Bize düşen yol açmak, gerisi size kalmış. Çinli kardeşlerimiz Kayseri'yi artık bir kardeş şehir olarak görsünler, rahat gelip gitsinler, endişeleri olmasın, bulabilecekleri en güvenli limanlardan biri burası."

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ise 2015'te Türkiye'nin G20 dönem başkanlığında, Türkiye ile Çin arasında imzalanan e-ticaret iş birliği mutabakat zaptının, Çin'in imzaladığı ilk sınır ötesi e-ticaret anlaşması olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki ticaret bağlantılarının gelişmesini istediklerini ifade eden Yu, "Atılan imzaların ardından 1 yıllık bir hazırlık çalışması yapıldı. İki ülke kendi avantajlarını değerlendirebilecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kürsüye, bir elinde elektronik tablet, diğer elinde ise Kültepe Höyüğü kazılarında çıkarılan kil tablet imitasyonuyla geldi.

Çelik, kentin 4 bin yıllık ticaret geçmişine sahip olduğunu, bu tecrübenin teknolojiyle birleşmesi için gayret ettiklerini dile getirdi.

Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Pilot Projesi'nin tanıtım toplantısına Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk ve Çin'in Chongging kenti yöneticileri de katıldı.

Proje kapsamında Kayseri ile Çin'in Chongging şehrinin KOBİ'leri, elektronik ortamda bir araya gelecek, KOBİ'ler eğitilecek, küresel pazarlara giriş için teknik destek verilecek.