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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:43

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 151 gram eroin, 149 gram esrar, 33 ecstasy hap ve 10 gram sentetik bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı.

Kent merkezde birçok mahallede yapılan aramalarda, 26 paket 151 gram eroin, 20 paket 149 gram kubar esrar, 33 ecstasy hap ve 18 paket 10 gram sentetik bonzai maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde sattıkları ileri sürülen Umut A, Mahmut Ç, Sedat S, Mehmet Salih K, Ramazan A, Tugay U, Oğuzhan Y, Murat D, Şahin D. ve Ferdi T. gözaltına alındı.

- "Uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmayacağız"

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlediklerini söyledi.

Bu tür operasyonları sık sık gerçekleştirdiklerini belirten Alper, operasyonlarda "Sezar" isimli narkotik köpeğinin de yer aldığını ifade ederek, "Okul önlerinde veya çeşitli yerlerde gençlerimizi zehirlemeye yönelik sokak satıcılarına karşı mücadelemizin amansız olarak devam edeceğini belirtmek istiyorum. Uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmayacağız. Özellikle narkotik köpeğimiz Sezar'ın da kurumumuza gelmesinden sonra bu çalışmalarımız artarak ivme kazanmıştır. Operasyon yapan arkadaşlarımı kutluyorum.'' diye konuştu.

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