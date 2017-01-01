Tokat merkezli tarihi eser operasyonu

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TOKAT (AA) - Tokat merkezli 8 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik 7 ay süren fiziki ve teknik takibinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Tokat merkezli Şırnak, İstanbul, Amasya, Ankara, Kırıkkale, Bursa ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında binbaşı ile 2 astsubay başçavuşun da bulunduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan emekli albay A.Y. ile C.G, B.K, M.Ç, Ö.Ö, A.T, S.A.E, F.B. ve A.Ö. tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin 8 ilde düzenlediği operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden aralarında 2 emekli albay ile halen görevde bulunan bir binbaşı, 2 astsubay başçavuş ve bir memurun da olduğu 16 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 474 altın, gümüş ve bronz sikke ile tarihi değeri bulunan heykelcik, vazo, bronz tabak ele geçirilmişti. Aramada 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ile el telsizi, 35 cep telefonu, 31 SIM kart ve çok sayıda malzeme de bulunmuştu.

Zanlılardan daha önce mahkemeye çıkartılan 7'si, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakılmıştı.



