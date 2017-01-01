ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: TFF 1. Lig

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:50

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Özgür Ertem

Boluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri (Dk. 67 Abdulkadir Özdemir), Poepon, Akabueze, Ramazan Sal, Guido Koçer (Dk. 67 Jansen), Furkan Şeker, Andre Santos, Kadir Bekmezci (Dk. 86 Musa Sinan Yılmazer), Cengiz Umut Meraş

Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas (Dk. 70 Tufan Kelleci), Servan Taştan (Dk. 78 Leroy George), Mehmet Taş, Mustafa Durak, Pote, Grbic (Dk. 80 Sercan Kaya), Oğuzhan Berber, Berkay Samancı, Tiago Bezerra, Alican Karadağ

Goller: Dk. 64 Pote (Adana Demirspor), Dk. 79 Andre Santos, Dk. 87 Akabueze (Boluspor)


BOLU (AA) - TFF 1. Lig'de 31. hafta maçında Boluspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

İLGİLİ HABERLER
Yangınlar için 3 fonksiyonlu yerli toz ürettiler
YEREL

YANGINLAR İÇİN 3 FONKSİYONLU YERLİ TOZ ÜRETTİLER
AİBÜ'de, Türkçülük Günü kutlandı
YEREL

AİBÜ'DE, TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ KUTLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!