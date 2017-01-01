Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Özgür Ertem
Boluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri (Dk. 67 Abdulkadir Özdemir), Poepon, Akabueze, Ramazan Sal, Guido Koçer (Dk. 67 Jansen), Furkan Şeker, Andre Santos, Kadir Bekmezci (Dk. 86 Musa Sinan Yılmazer), Cengiz Umut Meraş
Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas (Dk. 70 Tufan Kelleci), Servan Taştan (Dk. 78 Leroy George), Mehmet Taş, Mustafa Durak, Pote, Grbic (Dk. 80 Sercan Kaya), Oğuzhan Berber, Berkay Samancı, Tiago Bezerra, Alican Karadağ
Goller: Dk. 64 Pote (Adana Demirspor), Dk. 79 Andre Santos, Dk. 87 Akabueze (Boluspor)
BOLU (AA) - TFF 1. Lig'de 31. hafta maçında Boluspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yendi.