Eski DBP'li Belediye Başkan Yardımcısı Karaca'nın "terör örgütü üyeliği" davasında karar

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddia edilen ve aralarında dönemin DBP'li Tekman Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Karaca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargınlandığı davada karar verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar, Nuh Demirel ve Çiçek Sarıaltın ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Osman Kılıç ile tutuksuz sanık Tülay Karaca ise katılmadı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, Sarıaltın, Demirel ve Karaca'nın "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan ve Kılıç'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etmişti.

Son sözleri sorulan Sarıaltın ve Demirel, beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Osman Kılıç hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklardan dönemin DBP'li Tekman Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Karaca, Nuh Demirel ve Çiçek Sarıaltın'ı "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 10 ay hapisle cezalandırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 226 sayfalık iddianamede, sanıklardan dönemin DBP'li Tekman Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Karaca, aynı belediyenin eski meclis üyesi Nuh Demirel, Osman Kılıç ve Çiçek Sarıaltın'ın terör örgütü PKK/KCK'nın kırsalda faaliyet gösteren mensuplarına işbirlikçilik yaptıkları belirtilerek, sanıkların örgütle irtibatlı olduğu düşünülen kişilerle yaptıkları telefon görüşmelerinin kayıtlarıyla teknik takip bilgilerine yer veriliyordu.

Terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY arasındaki organik ilişkiye de atıfta bulunulan iddianamede, Sarıaltın'ın örgütle ilişkili olduğu değerlendirilen Cemil Cevher ile telefonda bu yönde yaptığı mesajlaşmasına işaret ediliyordu.

İddianamede, Sarıaltın ile Cevher'in mesajlarında FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimini ele alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkeye hakaret ettikleri, özellikle Cevher'in mesajlarında "darbenin Erdoğan tarafından yapıldığını ve darbeye karşı çıkmak için sokağa çıkan vatandaşların Erdoğan'ın taraftarı olduğunu" öne sürüp algı oluşturarak FETÖ/PDY'yi, terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili kitle üzerinde aklamaya çalıştığı vurgulanıyordu.

Karaca'nın el konulan cep telefonunda, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanda silahlı olarak faaliyet gösteren bir örgüt mensubunun yanı sıra FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen’in fotoğrafının da bulunduğu anlatılan iddianamede, terör örgütü ile irtibatlı olan sanıkların örgütün amacına hizmet edip hedefleri doğrultusunda fiilen çalıştıkları belirtiliyordu.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyordu.