Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8,10 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut yemlik kırık
|Kg
|0,42
|0,42
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,00
|8,00
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,10
|8,10
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,15
|1,15
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana kıymalık et
|Kg
|30,00
|32,00
|TTS
|Et (dana sakatatsız)
|Kg
|35,00
|35,00
|TTS
|Et (sığır)
|Kg
|21,00
|23,00
|TTS
|Et (ot kuzusu)
|Kg
|30,00
|34,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|6,00
|6,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,50
|8,80
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,00
|9,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,50
|10,55
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,90
|11,90
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,30
|14,36
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,00
|2,00
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış