Hakkari Valisi Toprak'tan yaralı askerlere ziyaret

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesi Güvendağı Üs Bölgesine sızmaya çalışan terör örgütü mensuplarıyla girdikleri çatışmada yaralanan güvenlik güçlerini, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yaralı askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi alan Toprak, burada yaptığı açıklamada, askerlerin vatanın bölünmez bütünlüğü için kutsal bir görev icra ettiklerini ve onlarla gurur duyduklarını söyledi.

Vali Toprak'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.

Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çatışma yaşanmış, çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 7 asker de yaralanmıştı.