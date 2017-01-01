Düzce'de hırsızlık operasyonları

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DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, Fevzi Çakmak Mahallesinde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen S.B. ve E.H. yaşanan kovalamanın ardından yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandıkları ve çalıntı oldukları belirlenen bisikletler, sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, polis ekipleri, Kiremitocağı Mahallesinde bir kamyonet içerisinde bulunan 11 bin lira değerindeki iş makineleri ve ekipmanların çalınmasının ardından çalışma başlattı. Bir iş yerine satıldığı belirlenen makineler, sahiplerine verildi.

Makineleri satın alanlara cezai işlem uygulanırken, olayın faillerinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Ayrıca, Kültür Mahallesinde park halindeki bir kamyonetten çalınan 8 vibrasyon motoru da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, Çay Mahallesindeki bir ikametten 5 bin lira çalınmasının ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin E.D. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan E.D. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.D'nin üzerinde ele geçirilen para da sahibine verildi.



