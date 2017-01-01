Kardemir Karabükspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman pas ve şut çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Çalışmaya rahatsızlanan Andre Biyogo Poko katılmadı. Sakatlığı süren Kerim Zengin ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.