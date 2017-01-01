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Eski öğretmen Gülen'in "FETÖ" davası

04 Mayıs 2017 Perşembe, 19:04

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu iddiasıyla eski öğretmen Ömer Gülen'in yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gülen ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Gülen, ByLock programını kullanmadığını ileri sürdü.

- "Yanlışlıkla ByLock programını indirmiş olabilirim"

Programla ilgili ikinci kez tespit yapılan hattı bilmediğini öne süren Gülen, şunları ifade etti:

"Hat bana ait değil, böyle numaram olmadı. Bank Asya'daki hesabımı yoğun şekilde kullanmadım. Asıl hesaplarım diğer bankalardadır. Hesabımdan yapılan para transferi bana ait değildir. Komşumun borcu için yapılan transferdir. Aktif Eğitim Sendikasıyla ilgili olarak, yetkililer gelerek bazı özlük haklarından bahsettiler. Bana uygun geldiği için bende üye oldum. Bu sendikadan başka sendikalarla da üyeliğim oldu. Aktif Eğitim Sendikasına üye olmamda özel bir sebep yok. Sunduğu özellikler avantajlı geldiği için bu tercihte bulundum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Eşimin kullandığı telefonu yurt dışından dönüşümde hediye olarak aldım. Kendisi pek kullanmadı. Arızalandığında yurt dışı telefonu olduğu için tamir ettiremedim. Telefona tanımlı interneti ben kullandım. Meraklı bir insan olduğum için programlar yüklüyordum. Yanlışlıkla ByLock programını indirmiş olabilirim. Eşimin bu olaylarla bir ilgisi yoktur."

Mahkeme heyeti, sanık Gülen'in bu halinin devamına karar vererek, sanık hakkında yeniden ByLock tespiti yapılmasına ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ömer Gülen'in 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte kendi isteğiyle FETÖ/PDY'nin gizli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ/PDY'yle bağlantılı Aktif Eğitim Sendikasına üye olmak, örgütün finans kaynağı Bank Asya Katılım Bankasındaki hesabını 17/25 Aralık'tan sonra aktif olarak kullandığı anlatılıyor.

İddianamede, sanık Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



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