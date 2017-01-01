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Adana'da evde ölü bulunanların son görüntüleri

04 Mayıs 2017 Perşembe, 19:15

ADANA (AA) - Adana'da aralarında emekli Vali İsmet Metin, eşi ve kızının da olduğu 6 kişinin cesedinin bulunduğu merkez Seyhan ilçesindeki evin çevresindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca, maktullerin öğle saatlerinde apartmandan çıkma anı kaydedildi.

AA muhabirinin ulaştığı görüntülerde, olayın meydana geldiği gün saat 12.19'da Vali Metin'in eşi Nurşen ve kızı Senem Metin ile Gönül Cengiz'in apartmandan sohbet ederek çıkması yer aldı.

Kayıtlara 12.20'de ise emekli Vali Metin ile 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği ileri sürülen Denizhan Dener'in yan yana yürümesi yansıdı.

Söz konusunu kişilerin evin yakınındaki bir restorana yemek için gittiği, akşam saatlerinde ise geri döndüğü belirtildi.

Seyhan ilçesinde dün akşam Kurtuluş Mahallesi 64014 Sokak'ta bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Evin kapısının açılmaması üzerine savcılıktan izin alınmış, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yardımıyla kapı kilidi kırılarak içeri girilmişti. Evde 6 kişinin cesetlerinin bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderilmişti.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede cesetlerin emekli Vali İsmet Metin, eşi Nurşen ve kızı Senem Metin ile Denizhan Dener, halası Gönül Cengiz ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz'e ait olduğu belirlenmişti. Nurşen Metin'in yeğeni Denizhan Dener'in kız isteme meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği ileri sürülmüştü.

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