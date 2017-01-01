Antalya'da uyuşturucu operasyonu

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ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde 3 araçta yapılan aramalarda toplam 19 kilo 78 gram, esrar ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat KOM Grup Amirliği görevlilerince Manavgat’ta uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. D-400 karayolunda birbirleri ile koordineli hareket ettikleri değerlendirilen 3 araç, ekiplerce durdurularak narkotik köpekler eşliğinde arama yapıldı.



Ş.Ö.'nün kullandığı araçta gizlenmiş 25 paket halinde 11 kilo 931 gram, C.A.'nın kullandığı araçta ise 14 paket halinde 7 kilo 147 gram olmak üzere 19 kilo 78 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüleri Ş.Ö, C.A. ile iki araca öncülük ettiği belirtilen diğer araçta bulunan İ.Ö, E.S. ve Y.A, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçlarından tutuklandı.



