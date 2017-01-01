Alanya'da hırsızlık operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi Akdeniz mevkisinde bulunan villalarda hırsızlık yapılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan incelemede, iki kişinin 50 BE 288 plakalı otomobille olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Yapılan çalışma sonucunda yeri belirlenen araç, Jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçtı. Jandarmanın açtığı ateş sonucu takla atan araçta bulunan M.S. (36) ve Z.A. (22) yakalandı.

Omzuna gelen kurşun nedeniyle yaralanan M.S. kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hakkında 10 ayrı suçtan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan M.S'nin Oba ve Mahmutlar mahallelerinde kiraladığı evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda elektronik ve beyaz eşya ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. tutuklanırken, Z.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.