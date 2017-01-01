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KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur finale kaldı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde erkekler kumitede 67 kiloda mücadele eden Burak, sırasıyla Belçikalı Jess Rosiello, Avusturyalı Stefan Pokorny ve Karadağlı Mario Hodzic'i yenerek, yarı finale çıktı.

Burak Uygur, yarı finalde de Macar Martial Tadissi Yves'i 1-0 mağlup ederek, finale adını yazdırdı.

Burak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade etti. Burak Uygur, ''2015 yılında çok güzel başarılar elde ettim, ardında bir düşüş vardı. Bu düşüşten sonra çıkış… Çok farklı duygular içindeyim. Bana inanan başta aileme, federasyon başkanımıza, hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan antrenörlerime teşekkür ediyorum. İnşallah final de gelecek, altın olacak.'' diye konuştu.

Burak Uygur, finalde 6 Mayıs Cumartesi günü Rus Alexandr Gutnik ile karşılaşacak.



