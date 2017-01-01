"Payitaht Abdülhamid" oyuncuları öğrencilerle buluştu

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SAKARYA (AA) - "TRT Akademi söyleşileri" kapsamında "Payitaht Abdülhamid" dizisi oyuncuları Sakarya Üni̇versi̇tesi (SAÜ) öğrencileriyle buluştu.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, TRT Akademi'nin kurulduğu günden itibaren akademi camiasıyla çok yakın bir ilişki içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu alanda dergi yayınlamaya başladıklarını söyledi.

Derginin 5. sayısını önümüzdeki dönem yayınlayacaklarını ifade eden Durdu, "Dergimiz, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanıyor. İletişim fakültesi dekanlarıyla ve yayıncılıkla ilgili bölümlerin dekanlarıyla birkaç defa istişare toplantıları yaptık. Üniversitelerde diyaloğumuzu arttırdık. TRT Akademi söyleşileri adı altında her ay bir üniversitede özellikle medya mesleğini ilgilendiren konularda öğrencilerimizle söyleşiler yaptık. İşin uzmanlarını onların karşısına çıkarttık. Öğrenci arkadaşlarımızın eleştirilerini, sorularını, önerilerini toparladık. Bu toplantıda da olduğu gibi amacımız buradaki heyecanı devşirip, buradaki enerjiyi, sinerjiyi, arzu ve isteği stüdyolarımıza taşımak. Bunlarla daha yoğun bir şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.





- Arşivler ücretsiz hale getirdik

Özellikle akademik camiaya ve öğrencilere staj, iş ve araştırma anlamında kapıları sonunda kadar açtıklarını ifade eden Durdu, hocalara arşivleri tamamen ücretsiz hale getirdiklerini aktardı.

Kamu yayıncılığının reyting gözetmediğini dile getiren Durdu, şunları kaydetti:

"Kamu yayıncılığı, doğru olanı, ahlaki, bilimsel, akademik ve etik olanı yansıtmaya çalışır. İbrahim Eren kardeşimizin TRT'de iş başı yapmasından sonra özellikle televizyonculuk anlamında ve ticari anlamda da çok başarılı işlere imza attık. Sanatsal anlamda çok kaliteli işlerle çıtamızı çok yükselttik. Bu aynı zamanda özel sektördeki çıtanın yükselmesine de bir olanak teşkil etti ama aynı zamanda da reytinglerde bir numaralı hale gelmeye başladı. Bizim hemen hemen her gün ilk 30'un içerisinde programlarımız var. Bazı dizilerimiz başladığı günden beri hem de reyting rekorları kırarak zirveyi hiç bırakmadı. Onlardan birisi de Abdülhamid dizisi. Karşısında ciddi rakipleri olmasına rağmen oyuncularımızın performansı, senaryonun güzelliği onları birincilik kürsüsünden hiç indirmedi."

Durdu'nun açılış konuşmasının ardından SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Bilgin moderatörlüğünde, "Payitaht Abdülhamid" dizisi senaristi Uğur Uzunok, yapımcısı Serdar Öğretici, TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren ile oyuncular Bülent İnal, Özlem Conker ve Gözde Kaya ile söyleşi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Bilgin, burada, tarih filmlerinin geçmişi hakkında bilgiler verdi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Osmanlı döneminin kuruluş dönemine ait bir çalışma olduğunu aktaran Bilgin, "Payitaht Abdülhamid televizyonda oynamaya başladıktan itibaren çok fazla ilgi gördü, müthiş bir beğeni kazandı." şeklinde konuştu.

Soru cevap kısmının ardından SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas dizi ekibine hediye takdim etti.



