Doğu'nun ürünleri Suudi Arabistan'da tanıtıldı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde üretilen ürünler, Suudi Arabistan'da düzenlenen fuarda tanıtıldı.
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinden (DAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomi Bakanlığıncan desteklenen "Bölgemizdeki Gıda İhracatının Artırılması" projesi kapsamında, 23-26 Nisan'da Suudi Arabistan'da düzenlenen "Saudi Food&Hospitality Fuarı"na katılım sağlandı.
Gıda sektöründe başta şekerli mamuller olmak üzere, meyve ve sebzenin yanı sıra su ürünleri, gıda ambalaj gibi üretim dallarında faaliyet gösteren Doğu Anadolu Bölgesinin farklı illerinden 9 üretici firmanın oluşturduğu grup standı, fuarda ilgi odağı oldu."
Fuarla, bölgedeki firmaların fuar katılım tecrübesi edindiği, aynı sektördeki rakiplerini tanıdığı, ülkeler arasındaki mevcut ikili ticari ilişkilerin ve genel anlamda dış ticaretin geliştirilmesine katkı sağlandığı kaydedildi.