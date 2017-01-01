Hindistan turizm heyeti Muğla'da

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MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hindistan ziyareti sonrası Muğla'ya gelen düğün ve film organizasyon firması temsilcileri ile acente yetkilisi 50 kişilik heyet, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ni ziyaret etti.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından, alternatif pazar oluşturmak amacıyla davet edilen Hindistan'ın önde gelen düğün ve film organizasyon firması temsilcileri ve acente başkanları, Muğla'ya geldi.

Dalyan Kanalı'nda tekne turuna çıkan heyet, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, volkanik Alagöl ve caretta carettalar ile ünlü İztuzu Plajı’nı gezerek, bol bol fotoğraf çekti. Gezi sırasında heyete, bölgenin doğal ve tarihi güzellikleri ile turizm potansiyeli hakkında bilgiler verildi.

Muğla'da 3 gün kalacak olan heyetin 5 Mayıs'ta Marmaris, 6 Mayıs'ta da Fethiye ilçesinde ziyaretlerde bulunacağı bildirildi.

- "Güzel bir gelişme oldu"

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan seyahatinin ardından ilk 50 kişilik turizm heyetinin Dalyan'a geldiğini söyledi.

Hindistan'da turizmin duayen firmalarıyla çok önemli toplantılar yaptıklarını belirten Okutur, şöyle konuştu:

"Bu toplantıların hemen ertesinde yapılan vize kolaylığı ve Türk Hava Yolları (THY) ile taşıma konuları da çözümlenince ilk 50 kişilik çok önemli turizm firmaları buraya geldi. Burada yaptığımız gezide, kanal içinde kaya mezarlarını, doğal güzellikleri, caretta carettalar ile ünlü İztuzu Plajı’nı gördüler ve çok beğendiler. Burası için 'Ancak bir cennet olabilir. Bu kadar doğal ve güzel bir yer olabilir. Burada çok güzel filmler çekilebilir. Bu bölgede büyük otellerinizde rahatlıkla düğünlerimizi yapabiliriz. Gelecek olan Hintli turistlerin bu bölgeyi iklim olarak, doğa olarak ve konum olarak çok sevecekler.' dediler. Bizim için çok güzel bir gelişme oldu."

Okutur, yakın zamanda Hintli turistleri bölgede göreceklerine inandıklarını anlatarak, Hindistan için en mükemmel pazarın Muğla olduğunu söyledi. Muğla'nın doğal kalmış konumuyla, butik otelleriyle, su kaynakları, termalleriyle ve deniz kıyılarıyla Türkiye'nin en mükemmel bir şehri olduğunu belirten Okutur, "Muğla, Hintli turistlerin en ideal turizm destinasyonu konumundadır." diye konuştu.

- “Çalışmaların meyvelerini sonbaharda almaya başlarız”

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş da, son iki sezonda turizmde yaşanan düşüş sonucunda alternatif pazar olarak özellikle Hindistan ve Ukrayna pazarına yoğunlaştıklarına vurguladı.

Hindistan'da Türkiye'yi bilen çok az sayıda kişi olduğuna dikkati çeken Karakuş, "Yılda 130 bin gibi az sayıda Hintli turist ülkemizi ziyaret ediyor. Hem ilimizi hem de Türkiye'yi daha iyi tanıyabilmeleri için oradaki turizm acentelerini ilimize davet ettik. Gelen gruplar tur operatörleri oldukları için Hindistan'a dönüşlerinde ilk sırayı artık Muğla'ya ve Türkiye'ye verecekleri kanısındayız." dedi.

Karakuş, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu, Muğla'nın da Türkiye içinde cennet bir köşe olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde 50'şer kişilik 4 ayrı grubun daha Muğla'ya geleceğini dile getiren Karakuş, "Bu yıl Hintli 250 tur acentesini ilimizde ağırlayacağız. Bunun meyvelerini de 2017 sonbaharından itibaren almaya başlayacağımızı düşünüyorum. Hem ilimizi ziyaret eden turist sayısında hem de Türkiye'yi ziyaret eden Hintli turist sayısında önemli bir artış gerçekleşeceği inancındayım. Bu çalışmaların meyvesini mutlaka alacağız." dedi.

- “Terör nedeniyle pazarlayamadık”

Outbound Tour Operators Association of India (OTOAI) Başkanı Guldeep Singh Sahnı ise özellikle bölgenin doğal güzelliklerinin ve doğasının korunmuş olmasının dikkatlerini çektiğini dile getirdi.

Ülkelerinde hava kirliliği ve plansız kentleşmeyle boğuştuklarını ifade eden Sahnı, "Bu bölgede nefes aldığımızı hissettik. Bölge gerçekten deniziyle, gölleriyle çok iyi korunmuş. Beklediğimizin çok üstünde bir çevreyle karşılaştık. Etrafımızda gördüğümüz her şey bizi çok etkiledi. Bu bölgede, gelecekte çok ciddi bir potansiyel görüyoruz.” dedi.

Sahnı, Hindistan'da Türkiye'yi pazarlayabileceklerini düşündüğünü belirterek, döner dönmez bu konuda çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Bugüne kadar Türkiye'yi pazarlayamamalarının en büyük nedeninin terör konusunda Türkiye'nin yaşadığı talihsizlikler olduğuna işaret eden Sahnı, şöyle devam etti:

"Ancak zaman içinde Türk hükümetinin bu konuda gerekli önlemleri aldığını gördük. Döndüğümüzde de bunu da kendi müşterilerimize aktaracağız ve pazarlamaya başlayacağız. Ancak burada Türk turizm bakanlığının da katkıları olacaktır. Çünkü biz müşterilerimize ne dersek diyelim, onlar Hint Devleti'nin uyarılarını dinliyorlar. Yani Türk hükümetinin bu konuda yapması gereken en önemli şey terör karşısında aldıkları önlemleri Hint hükümetiyle paylaşmalarıdır. Ayrıca Hindistan'da yapacakları reklam yatırımları bizim yapacağımız satışları destekleyecektir. Ama biz döner dönmez bu bölgeyi satış listemize koyacağız."

- “Misafirperverlik çok etkiledi”

Önde gelen bir turizm firmasının yetkilisi olan Anand Mona ise kendilerini en çok gösterilen misafirperverliğin etkilediğini anlattı.

Müşterilerini bu bölgeye gönderdikleri zaman kalacakları otel ve onların nasıl karşılanacağının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Mona, "Başımızı çevirdiğimiz her noktada ayrı bir doğal güzellik görüyoruz. Bu da bizi çok etkiledi. Türk Turizm Bakanlığının ve birliklerinin Hindistan'da ofislerinin olması bizim bölgeyi pazarlama çabalarımıza çok büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Monisha Anand da bölgenin çok güzel olduğunu ve çok etkilendiğini belirterek, bölgenin özellikle aile, doğa ve balayı turizmi için çok büyük potansiyel taşıdığını ifade etti.