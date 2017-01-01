"Kömüre Giden Demiryolu" projesi

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ZONGULDAK (AA) - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından hazırlanan "Kömüre Giden Demiryolu" projesinin tanıtımı niteliğindeki "Kelebeğin Rüyasına Yolculuk" adlı çalışma kapsamında, Zonguldak'ta gezi düzenlendi.

Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin mevcut turizm ve kültür değerlerini tren yollarıyla bütünleştirerek turizm koridoru oluşturulması amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, turizm acentesi temsilcileri, gazeteci ve akademisyenlerden oluşan heyet, kentte incelemelerde bulundu, tarihi ve doğal yerler hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu Eğitim Ocağı'nı gören heyete, danışmanlar tarafından kentin turizm mekanları, gezilmesi görülmesi gereken noktaları anlatıldı.

Proje danışmanı Ekrem Murat Zaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin ve Zonguldak'ın önemli bir turizm potansiyelini, tarihini, kültüre döküp, bu kültürü de turizmle pazarlamaya çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının Türkiye'nin bu konudaki uzmanlarına, bölgeyi anlatmak olduğunu belirten Zaman, şunları kaydetti:

"Her bölgeden projeye göre tespit edilmiş, turist çekme potansiyeli olan, sanayi, sosyal tesisleri tanıtıp, Zonguldak'a kadar ulaştık. Bu bölgenin turizm şirketleri için bir cazibe merkezi olacağını, buranın bir turizm destinasyonu oluşturacağını, bu tur şirketlerine anlatıyoruz. Gelen tepkiler olumlu yönde. 'Ben buraya tur düzenleyeceğim' diyen iki tur şirketiyle konuştum. Bu olumlu bakış açısı, tur şirketleri, rehberler, yazarlar, fotoğrafçılar için Türkiye genelinde bir tanıtıma dönüşecek. Zaten buradaki amacımız da buydu. Biz tarihimize, kültürümüze inanıyoruz, güveniyoruz. Şu ana kadar çok güzel şeyler olduğunu, olumlu tepkiler aldığımızı gördük."

- Alternatif bir turizm güzergahı ortaya konuldu

"Kömüre Giden Demiryolu - Tren Turizmi Projesi’ ile Zonguldak'ta sadece madencilik ve buna bağlı olarak gelişen sanayi kültürü kullanılarak Karabük ve Bartın illeri bir bütün olarak değerlendiriliyor. Bölgenin mevcut turizm ve kültür potansiyeli ile ihtiyaçlarının ortaya konulup ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda bölge için belirlenecek önceliklerin hayata geçmesi sağlanacak proje kapsamında, turizmin sağlayacağı istihdam imkanlarının artırılması ve bölgenin ekonomik olarak kalkınması da hedefleniyor.

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerindeki turizm potansiyelini oluşturan ögelerin saptanarak, mevcut tren yollarının kullanılabilirliğini ölçmek ve yeni turizm yolları oluşturmak amacıyla çalışmaların da yürütüldüğü projeyle, bölgenin tarihi, doğası, madencilik kültürü, örf ve adetlerinden yola çıkılarak bölgeye gelecek ziyaretçiler için bir gezi güzergahı oluşturuldu. Projeyle, tren yollarıyla bütünleştirilmiş, bir turizm koridoru oluşturularak alternatif bir turizm güzergahı ortaya kondu.