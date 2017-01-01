Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 55 kiloda Tuba Yakan, finale yükseldi.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde Tuba, sırasıyla İskoçya'dan Amy Connell, Macaristan'dan Reka Molnar ve Karadağlı Ana Draskovic'i yenerek, yarı finale kaldı.

Tuba, yarı finalde Ukraynalı Anzhelika Terliuga'yı yenerek, final oynama hakkı elde etti.

Finale çıkmanın sevincini kendisi gibi milli karateci olan eşi Mehmet Yakan ve 1 yaşındaki kızları Derin Yakan ile yaşayan Tuba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Doğum yaptığı için spora 2 yıl ara vermek zorunda kaldığını anımsatan Tuba, ''Çok mutluyum. Çok güzel bir şekilde geri döndüm. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Daha bitmedi, takım maçım, finalim var. Hepsinde şampiyonluğu istiyorum.'' diye konuştu.

Tuba Yakan, 6 Mayıs Cumartesi günü finalde İtalyan Sara Cardin ile karşılaşacak.



