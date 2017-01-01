ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Biz şampiyon olacağız"

04 Mayıs 2017 Perşembe, 20:27

MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi.

Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bandırma karşısında kötü bir oyunla 5-0 mağlup olduklarını ifade ederek, "Çok erken goller yedikten sonra kırılma anı penaltı pozisyonuydu. Oyuncumuz penaltıyı atamadı. İkinci devreye çıktığımızda tabii moral motivasyonumuz düşmüştü. Sonuçta kötü oynadık, kaybettik ve bu olayı bitirdik." diye konuştu.

Futbolda her şeyin olabileceğini kaydeden Buz, dün kente geldiklerinde istenmeyen olaylarla karşılaştıklarını belirtti.

Ellerinden gelen her şeyi yaparak 57 puanla takımı ligde lider konuma getirdiklerini vurgulayan Buz, şöyle devam etti:

"Bu takım lider. Eğer bir takım liderse kaybedebilir her şey olabilir. Hiç bir futbolcu, teknik adam gelip, burada böyle kaybetmek istemez ancak üzücü tarafta şu var; diğer taraftarlarımızı tenzih ediyoruz ancak dün akşam havaalanında karşılanıyoruz. Protesto edebilirsiniz. Aileye küfür ederek, bu futbol takımını polis eskortuyla tesislere kadar getirecek ve burada da taşlanacak kadar bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Maç kaybetmiş olabiliriz ama bu Malatya'nın takımı."

Futbolcularına olan güveninin tam olduğunun altını çizen Buz, "Önümüzde çok önemli 3 müsabakamız var. Pazartesi günü Adana Demirspor maçına hazırlanmamız gerekiyor. Biz şampiyon olacağız. Biz inanıyoruz, inanarak buraya geldik. 3 tane maçımız var, hepsini kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER
Başkan Gürkan'dan MÜSİAD ziyareti
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN'DAN MÜSİAD ZİYARETİ
Dünya Sanat Günü kapsamında sanat etkinlikleri gerçekleştirildi
YEREL

DÜNYA SANAT GÜNÜ KAPSAMINDA SANAT ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tevfik Temelli Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başlandı
YEREL

TEVFİK TEMELLİ CADDESİNDE DEĞİŞİM-DÖNÜŞÜM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Cuma günü kapılarını açıyor
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI CUMA GÜNÜ KAPILARINI AÇIYOR
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu mazbatasını aldı
YEREL

MHP AKÇADAĞ İLÇE BAŞKANI CAHİT LEVENTOĞLU MAZBATASINI ALDI
Ülkü Ocakları 3 Mayıs'ı coşku ile kutladı
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARI 3 MAYIS'I COŞKU İLE KUTLADI
U21'de Yeni Malatyaspor fırsat tepti
YEREL

U21'DE YENİ MALATYASPOR FIRSAT TEPTİ
Vali Toprak Darendelilerin sorunlarını dinledi
YEREL

VALİ TOPRAK DARENDELİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ
Büyükşehir asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ASFALT ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
&quot;Ailecek Camideyiz&quot; etkinliği devam ediyor
YEREL

"AİLECEK CAMİDEYİZ" ETKİNLİĞİ DEVAM EDİYOR
Malatya'da kültür sanat
YEREL

MALATYA'DA KÜLTÜR SANAT
3.Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliği 6-7 Mayıs'ta düzenlenecek
YEREL

3.YEŞİLYURT ULUSAL SATRANÇ ŞENLİĞİ 6-7 MAYIS'TA DÜZENLENECEK
&quot;Bandırmaspor maçında çok kötü oynadık&quot;
YEREL

"BANDIRMASPOR MAÇINDA ÇOK KÖTÜ OYNADIK"
Yeni düzenleme muhtarları memnun etti
YEREL

YENİ DÜZENLEME MUHTARLARI MEMNUN ETTİ
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE DOLU UYARISI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Coğrafi işaretli ürünler Zirvesinde Arapgir tanıtıldı
YEREL

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİNDE ARAPGİR TANITILDI
Sokak hayvanları için mikroçip uygulaması
YEREL

SOKAK HAYVANLARI İÇİN MİKROÇİP UYGULAMASI
Malatya Park'a uluslararası 4 ödül
YEREL

MALATYA PARK'A ULUSLARARASI 4 ÖDÜL
'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde kayısı rüzgarı esti
YEREL

'COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİNDE KAYISI RÜZGARI ESTİ
Poyraz'dan MÜSİAD'a ziyaret
YEREL

POYRAZ'DAN MÜSİAD'A ZİYARET
İngilizce çalıştayı düzenlendi
YEREL

İNGİLİZCE ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!