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MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi.

Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bandırma karşısında kötü bir oyunla 5-0 mağlup olduklarını ifade ederek, "Çok erken goller yedikten sonra kırılma anı penaltı pozisyonuydu. Oyuncumuz penaltıyı atamadı. İkinci devreye çıktığımızda tabii moral motivasyonumuz düşmüştü. Sonuçta kötü oynadık, kaybettik ve bu olayı bitirdik." diye konuştu.

Futbolda her şeyin olabileceğini kaydeden Buz, dün kente geldiklerinde istenmeyen olaylarla karşılaştıklarını belirtti.

Ellerinden gelen her şeyi yaparak 57 puanla takımı ligde lider konuma getirdiklerini vurgulayan Buz, şöyle devam etti:

"Bu takım lider. Eğer bir takım liderse kaybedebilir her şey olabilir. Hiç bir futbolcu, teknik adam gelip, burada böyle kaybetmek istemez ancak üzücü tarafta şu var; diğer taraftarlarımızı tenzih ediyoruz ancak dün akşam havaalanında karşılanıyoruz. Protesto edebilirsiniz. Aileye küfür ederek, bu futbol takımını polis eskortuyla tesislere kadar getirecek ve burada da taşlanacak kadar bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Maç kaybetmiş olabiliriz ama bu Malatya'nın takımı."

Futbolcularına olan güveninin tam olduğunun altını çizen Buz, "Önümüzde çok önemli 3 müsabakamız var. Pazartesi günü Adana Demirspor maçına hazırlanmamız gerekiyor. Biz şampiyon olacağız. Biz inanıyoruz, inanarak buraya geldik. 3 tane maçımız var, hepsini kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.