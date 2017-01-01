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Futbol: TFF 1. Lig

04 Mayıs 2017 Perşembe, 20:35

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Emre Malok, Önder Yılmaz, Candaş Elbil

Manisaspor: Emrah Tuncel, Umut Gündoğan (Dk. 82 Fahri Akyol), Metin Yüksel, Mertan Caner Öztürk (Dk. 70 Perovic), Mikic, Erman Bulucu, Dimov, Ufuk Budak, Hakan Turan (Dk. 78 Bakaki), Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+2 Uğur Arslan Kuru) Arif Morkaya, Kerim Alıcı, Barış Alıcı (Dk. 90 Ali Mert Aydın), Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Dk. 81 Oğulcan Ülgün)

Gol: Dk. 36 Okan Derici, Dk. 90+2 Ali Mert Aydın (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 85 Mikic (Manisaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Kerim Alıcı, Dk. 56 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 57 Dimov, Dk. 89 Erman Bulucu (Manisaspor)


MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altınordu, deplasmanda Manisaspor'u 2-0 yendi.


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