Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Emre Malok, Önder Yılmaz, Candaş Elbil
Manisaspor: Emrah Tuncel, Umut Gündoğan (Dk. 82 Fahri Akyol), Metin Yüksel, Mertan Caner Öztürk (Dk. 70 Perovic), Mikic, Erman Bulucu, Dimov, Ufuk Budak, Hakan Turan (Dk. 78 Bakaki), Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+2 Uğur Arslan Kuru) Arif Morkaya, Kerim Alıcı, Barış Alıcı (Dk. 90 Ali Mert Aydın), Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Dk. 81 Oğulcan Ülgün)
Gol: Dk. 36 Okan Derici, Dk. 90+2 Ali Mert Aydın (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 85 Mikic (Manisaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Kerim Alıcı, Dk. 56 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 57 Dimov, Dk. 89 Erman Bulucu (Manisaspor)
MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altınordu, deplasmanda Manisaspor'u 2-0 yendi.