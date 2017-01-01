15 Temmuz gazileri, öğrencilerle buluştu

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KONYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine direnirken gazi olanlar, Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

SDKM Malazgirt Salonu'nda düzenlenen programa gazilerden Safiye Başpınar Bayat, Üzeyir Civan, Metin Doğan, Sabri Ünal, Musa İlhan, Mesut Zeybek, Halit Şener, İbrahim Özen ve Mehmet Köse katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, programın açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin genetiğinde olan özelliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Darbe girişimi sırasında insanların vatanını, özgürlüğünü, birliğini ve dirliğini savunduğunu anlatan Şahin, "O gece kimse kimseye bir şey demedi, kimse kimseyi yönlendirmedi ve hiçbir şey planlanmadı. Gelen kardeşlerimiz bu gecenin timsal isimleridir. Çok sağ olsunlar.'' dedi.

15 Temmuz gecesi İstanbul'da sokağa çıkan ve tankın altına yatarak yaralanan Sabri Ünal ise Türkiye'nin 15 Temmuz gecesine kadar birçok darbe girişimini atlattığını söyledi. Bunlardan ilkinin 2013 yazında yaşanan gezi olayları olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Ben o yaz Türkiye'de değildim. Yaklaşık 8 ay yurt dışındaydım. Gezi olaylarının hemen ardından Türkiye gündemi bazı bakanları hedef alan rüşvet ve yolsuzluk iftirasıyla sarsıldı. 2013 yılını bu iki önemli olayla atlattık. Sonrasında yaşanan MİT tırlarının durdurulması olayı, 2015 yılında Hendek olayları yaşandı. Sadece 2015 yılındaki terör olaylarında 532 şehidimiz var. Yaşanan olayların hepsinin arkasında bakıyorsunuz ki, tek bir hedef, tek bir amaç var. O da bu ülkeyi paramparça etmek, bu ülkenin insanlarını bir birine kırdırmak. Ben 15 Temmuz'da sokaklardaydım. Küçük de olsa bir yara aldım ve gazi oldum. Olur ya bir daha bir girişim olursa biz yine buradayız."