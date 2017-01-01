Manisa'da 43 öğrencinin ayrandan zehirlendiği iddiası

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MANİSA (AA) - Saruhanlı ilçesinde bir okulda 43 öğrenci, içtikleri ayrandan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saruhanlı'nın Halitpaşa Mahallesi'ndeki Gazi Fatih İlköğretim Okulu kantininden ayran alıp içen 43 öğrencinin karın ağrısı şikayetiyle Saruhanlı ve Manisa'daki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Konuyla ilgili yapılan ilk incelemede ayranların tarihlerinin geçmemiş olduğunu kaydeden Dernekbaş, "Hem müdürlüğümüz hem de Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ayranların son kullanım tarihleri geçmemiş ancak saklama koşullarıyla ilgili bir sorun olmuş olabilir. Alınan numunelerde yapılacak inceleme sonucunda çıkan sonuca göre hareket edilecek." diye konuştu.

Dernekbaş, öğrencilerin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini, hastanede kalan öğrenci olmadığını sözlerine ekledi.



