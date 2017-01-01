Trabzon'daki FETÖ davası

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan polis memuru İdris Biçici'nin yargılanmasına başlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında terör örgütü üyeliği, ByLock programı kullandığı ve örgüt toplantılarına katıldığı iddiası ile dava açılan tutuklu sanık Biçici ile avukatı ve yakınları katıldı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Biçici, savunmasında, 2012-2014 yılları arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yaparken Kürtçe bildiği için istihbarat şubede görev yapmaya başladığını söyledi.

Biçici, kendisi hakkında örgüt toplantılarına katıldığı iddiasını da kabul etmediğini belirterek, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Tanık avukatının beyanının ardından cumhuriyet savcısı tarafından, Biçici'ye, tanığın belirttiği gibi örgüte ait evlerde kalıp kalmadığını soruldu.

Örgüte ait evlerde kalmadığını söyleyen Biçici, tanığın beyanında ismi geçen kişileri meslektaş olarak tanıdığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı beyanında, sanığın üzerine atılı suçun mahiyeti, ByLock içeriklerinin incelenmesi, tanığın beyanında ismi geçen ve sanıkla aynı evde kaldığı iddia edilen şahısların tanık olarak beyanlarının alınması, dosya kapsamındaki delil durumu, üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması, beyanı alınmamış tanıkların bulunması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.