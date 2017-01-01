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Tüpraş'tan ilk çeyrek bilançosu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 21:12

KOCAELİ (AA) - Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) ocak-mart dönemindeki toplam satış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artarak, 7 milyon 215 bin tona yükseldi ve şirketin bu dönemdeki net karı 876 milyon lira olarak gerçekleşti.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılının sonlarından itibaren olumlu seyrine devam eden rafinaj sektöründe şirketin hayata geçen rekor seviyede yatırımlarını tam kapasite kullanarak, ülke için yüksek katma değer oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Geçmiş dönemlerde ertelenen rafineri bakımlarının 2017'nin ilk çeyreğinde gerçekleşmesi, Ortadoğu rafinerilerindeki duruş ve yangınlar nedeniyle oluşan arz kesintilerinin ürün marjlarına olumlu yansıdığı aktarılan açıklamada, kış koşulları ile artan ısınma yakıtı talebi ve önde gelen ekonomilerin olumlu büyüme rakamları sayesinde ürün bazında karlılıklarda yaşanan artışların, Akdeniz rafineri marjını geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 30 artırarak varilde 5,01 dolara taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Tüpraş'ın aynı dönemde Fuel Oil Dönüşüm Tesisinin getirdiği yüksek kompleksitenin etkin kullanımı ile ağır ham petrol işleme esnekliği ve gösterdiği güçlü operasyonel yönetimle net marjda Akdeniz Bölgesi marjındaki artışın da üzerinde performans sağladığı vurgulanarak, "2017 yılı ilk çeyreğinde tam kapasite çalışan Tüpraş 'ara ürün' dahil ulaştığı 7,5 milyon ton şarjla toplam 7,2 milyon ton satış yaparak, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 5 artırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

- 876 milyon lira net kar

Ortalama petrol fiyatlarının geçen yılın yüzde 58 üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle 2017 ilk çeyrek satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat artarak 12,4 milyar liraya ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası rafinaj karlılığındaki artışı finansal ve operasyonel performansıyla destekleyen Tüpraş, 2017 ilk çeyrek döneminde 1 milyar 312 milyon lira faaliyet karına ulaşmıştır. Başarılı finansal risk yönetimi stratejilerinin de katkısıyla dalgalı finansal ortamda elde edilen faaliyet karlılığı korunmuş ve konsolide vergi öncesi kar 1 milyar 52 milyon lira, net dönem karı ise 876 milyon lira olarak gerçekleşmiştir." denildi.

Piyasalardaki hareketliliğe rağmen sağlam finansal yapısını operasyonel başarılarla perçinleyen Tüpraş'ın yılın ilk çeyreğinde faaliyetlerinden 873 milyon lira nakit yarattığı, güçlü bilançosu ile ülke notunda yapılan aşağı yönlü revizyonlara rağmen yatırım yapılabilir seviyedeki derecelendirme notunu ve görünümünü korumayı başardığı ifade edilen açıklamada, şirketin, Fuel Oil Dönüşüm Tesisi projesi kapsamında alınan krediyle artan net borç seviyesini düzenli olarak azalttığı, net borç/FAVÖK rasyosunun son üç yılın en düşük seviyesi olan 1,22'ye ulaştığı bildirildi.

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Tüpraş'ın 2017'nin ilk çeyrek döneminde toplam 46,6 milyon dolar yatırım harcaması yaptığı bilgisi verilen açıklamada, şirketin, artan küresel rekabet gücüyle ülkenin akaryakıt ihtiyacını en yüksek kalitede karşılayarak operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirmeye, hissedarları, iş ortakları ve Türkiye için katma değer oluşturmaya devam edeceği vurgulandı.

Tüpraş'ın ocak-mart dönemine ait operasyonel ve finansal verileri şöyle:

2016-3 2017-3 Fark
Toplam şarj (Bin ton) 7.006 7.477 471
Toplam satış (Bin ton) 6.875 7.215 340
Satış hasılatı (Milyon TL) 6.191 12.370 6.179
Faaliyet karı (Milyon TL) 274 1.312 1.038
Vergi öncesi kar (Milyon TL) 96 1.052 956
Net dönem karı (Milyon TL) 83 876 793



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