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Denizlispor'da kongreye doğru

04 Mayıs 2017 Perşembe, 21:13
Denizlispor'da kongreye doğru

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'un başkan yardımcısı Mustafa Üstek, yarın yapılacak genel kurulda başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Üstek, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, yarın gerçekleştirilecek genel kurulun Denizlispor için çok önemli olduğunu belirtti.

Yapılacak genel kurulda başkan adayı olduğunu ifade eden Üstek, şöyle konuştu:

"Denizlispor'u olumsuzluklarla değil, sportif başarılarla anılan bir kulüp haline getireceğiz. Bu sezonun kazasız bir şekilde tamamlanması ve yeni sezon hazırlıklarının bir an önce başlaması açısından kaybedilen her gün büyük önem taşıyor. Bu nedenle ilk toplantıda çoğunluğu sağlayarak, genel kurulumuzu bir an önce gerçekleştirmek istiyoruz. Denizlispor'un değerli delegelerinin katılım sağlamasını ve Denizlispor'a sahip çıkmasını bekliyoruz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, yeni dönemde Denizlispor'u yönetmeye talibiz."

Başkan olduğu takdirde güven sorununu ortadan kaldırmak için tüm çalışmayı yapacağına vurgu yapan Üstek, şehrin önde gelenlerinin desteği ile yeni sezonda hedefi olan bir takım oluşturma düşüncesinde olduklarını, tüm Denizlispor camiasını birleştirecek adımlar atmayı bir görev bildiklerini kaydetti.

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