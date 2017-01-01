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Niğde'deki belediye başkanına silahlı saldırı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 21:33

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Altunhisar ilçesi Belediye Başkanı Erol Sarı'ya silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.

İlçe meydanında 20 Nisan'da düzenlenen ve Sarı'nın koluna, o sırada caddede yürüyen 14 yaşındaki Celil Acer'in başına isabet eden kurşunla yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Bayram Ö, polis ekiplerince yakalandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Niğde Emniyet Müdürlüğüne getirilişinde, ''Aramızda husumet vardı. Korkutma amaçlı yaptım. Yaralanan çocuğu görmedim.” dedi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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