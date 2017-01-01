Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturması

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BURSA (AA) - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 8 sanık, adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklar, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşmasına katılmak için geniş güvenlik önlemleri altında, Bursa'ya ulaştırıldı.

Davanın ilk duruşmasının, 2 gün süreceği öğrenildi.

Duruşma, mahkemede devam eden diğer davalar nedeniyle 20.30'da başladı. Mahkeme başkanının yoklamasının ardından iddianameyi özetlemesiyle ilk celse sona erdi. Duruşmaya yarın yapılacak ikinci celseyle devam edecek. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamalarla ilgili ilk savunmalarını yapacaklar.

Öte yandan bir kısmı tutuklu sanıkların bu gece Bursa H Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza ve Tevkif Evi'nde kalacakları öğrenildi.