Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananların da bulunduğu eski TÜBİTAK çalışanı E.Ö, T.K, M.F.K, S.A, E.K, M.D, Ö.K. ve B.S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan T.K, M.F.K, S.A, E.K, M.D, Ö.K, B.S.E. tutuklandı, E.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.