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Gezici festival "Sinemasal" Kırıkkale'de

04 Mayıs 2017 Perşembe, 21:56
Gezici festival "Sinemasal" Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle 6 ilde düzenlenecek 5. Sinemasal Açık Hava Sinema Festivali İç Anadolu etabı Kırıkkale'de başladı.

Binlerce çocuğun sinemayla buluşturulmasını hedefleyen festivalin Kırıkkale ayağında Cumhuriyet Meydanı'nda "Troller" filminin açık hava gösterimi yapıldı.

Sinema gösterisine çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Sinemasal kurucusu Enes Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5. Sinemasal Açık Hava Sinema Festivali İç Anadolu etabı kapsamında Kırıkkale'de bulunduklarını söyledi.

Sinemasal'ın 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle başlayan bir sosyal girişimcilik projesi olduğunu anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerde gerçekleşen kültürel ve sanatsal etkinlikleri Anadolu'ya ve Anadolu insanına taşıyan bir hayal yolculuğu bu. Bugün 28'inci ilimizdeyiz. Daha önce gerçekleşen etkinliklerle 32 bin çocuğun hayatına sanatı ve sinemayı katarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladık. Kırıkkale'nin ardından Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Niğde ve son olarak 19-21 Mayıs'ta 5. Sinemasal Açık Hava Sinema Festivali'ni Nevşehir'de bitireceğiz."

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