Tunceli'deki terör operasyonu

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Aliboğazı bölgesinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçlerine teslim olan 12 terör örgütü mensubundan 5'inin sevk edildiği mahkemede "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından Hozat ilçesi sınırları içerisindeki Aliboğazı Deresi bölgesinde operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Operasyonda 8 teröristin ölü ele geçirildiği, 12 teröristin ise güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aliboğazı Deresi bölgesinde 27-28 Nisan tarihlerinde icra edilen operasyonlar kapsamında sağ olarak ele geçirilen 12 terör örgütü mensubu teröristten 5'i Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Geri kalan 7 terör örgütü mensubunun gözaltı işlemleri devam etmekte olup gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Tunceli'de operasyonlara aralıksız devam edildiği ifade edilen açıklamada, terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.