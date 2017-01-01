Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne giren askerler yargılanıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminde, iletişimi kesmek amacıyla inşası yeni tamamlanan Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne giren 13'ü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce meslekten ihraç edilen sanıklar eski Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Cihat Akmeşe, İshak Batır, Mahmut Kahveci, Osman Horat ve Salih Topuztaş, Başçavuş Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin ile avukatlar katıldı. Tutuksuz sanık A.A. ise duruşmaya katılmadı.

Dosya kapsamında, eski Kocaeli Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Ümit İpek'in firari olduğu belirtildi.

Geçen celse savunmasını yapmayan sanık Vedat Çetin, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ve yüklemediğini savunan Çetin, Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne darbe teşebbüsü gecesi gidilmesiyle ilgisi ve bilgisi bulunmadığını da öne sürdü.

Duruşmada bir önceki celse, sanıklarla ilgili istenen evraklardan mahkemeye gönderilenler sanıklara okundu.

Mahkeme Başkanı Yılmaz Boyraz'ın "Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden gönderilen raporda, sanık Öz'le ilgili gönderilen evrakta eşinin hattında 'ByLock' tespit edildiğini" ifade etmesi üzerine Öz, "Eşim hakkındaki 'ByLock' raporunu kabul etmiyorum. Kendisinin bunu yükleyebilecek teknoloji bilgisi yoktur. Kendisi 'ByLock' yüklememiştir. Şu anda eşim hakkında 'ByLock'tan dolayı soruşturma açıldı ve adli kontrol şartı bulunmaktadır." diye konuştu.

Öz, geliri olmadığı için mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını ve tahliyesini talep etti.

Sanıklardan Osman Horat ise olayın ertesi günü, eski Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Öz'ün ortak WhatsApp grubundan merkeze emirle gidildiğini yazdığını belirterek, bunu hangi anlamda yazdığını hatırlayamadığını kaydetti.

Bunun üzerine söz verilen Öz, mesajı hatırlamadığını ifade ederek, "Osman nöbetçiydi, benim emrimle oraya gitti. Ben orasının Turkcell'in Gebze Veri Merkezi olduğunu bilmiyordum. Ümit Binbaşı, saldırı olduğunu söylediği için gittik." iddiasında bulundu.

Sanıklardan Bülent Coşkun da o gece kendilerine terör saldırısı olduğunun söylenmesi üzerine bölgeye gittiklerini aktararak, hem il hem de ilçe jandarma komutanlığında darbe amacıyla merkeze gidildiğine dair bir şüphe duymadığını söyledi.

Sanık Öz'ün avukatı Doğan Bekiroğlu da eş hakkındaki "ByLock" raporunu kabul etmediklerini belirterek, kuvvetli suç şüphesi bulunmadığını savunduğu müvekkilinin tahliyesini istedi.

Söz verilen diğer sanıklar da suç kastıyla hareket etmediklerini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasına, tanıkların dinlenilmesine ve 13 sanığın tutukluluklarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası istendi.