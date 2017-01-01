ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne giren askerler yargılanıyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 22:15

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminde, iletişimi kesmek amacıyla inşası yeni tamamlanan Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne giren 13'ü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce meslekten ihraç edilen sanıklar eski Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Cihat Akmeşe, İshak Batır, Mahmut Kahveci, Osman Horat ve Salih Topuztaş, Başçavuş Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin ile avukatlar katıldı. Tutuksuz sanık A.A. ise duruşmaya katılmadı.

Dosya kapsamında, eski Kocaeli Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Ümit İpek'in firari olduğu belirtildi.

Geçen celse savunmasını yapmayan sanık Vedat Çetin, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ve yüklemediğini savunan Çetin, Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne darbe teşebbüsü gecesi gidilmesiyle ilgisi ve bilgisi bulunmadığını da öne sürdü.

Duruşmada bir önceki celse, sanıklarla ilgili istenen evraklardan mahkemeye gönderilenler sanıklara okundu.

Mahkeme Başkanı Yılmaz Boyraz'ın "Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden gönderilen raporda, sanık Öz'le ilgili gönderilen evrakta eşinin hattında 'ByLock' tespit edildiğini" ifade etmesi üzerine Öz, "Eşim hakkındaki 'ByLock' raporunu kabul etmiyorum. Kendisinin bunu yükleyebilecek teknoloji bilgisi yoktur. Kendisi 'ByLock' yüklememiştir. Şu anda eşim hakkında 'ByLock'tan dolayı soruşturma açıldı ve adli kontrol şartı bulunmaktadır." diye konuştu.

Öz, geliri olmadığı için mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını ve tahliyesini talep etti.

Sanıklardan Osman Horat ise olayın ertesi günü, eski Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Öz'ün ortak WhatsApp grubundan merkeze emirle gidildiğini yazdığını belirterek, bunu hangi anlamda yazdığını hatırlayamadığını kaydetti.

Bunun üzerine söz verilen Öz, mesajı hatırlamadığını ifade ederek, "Osman nöbetçiydi, benim emrimle oraya gitti. Ben orasının Turkcell'in Gebze Veri Merkezi olduğunu bilmiyordum. Ümit Binbaşı, saldırı olduğunu söylediği için gittik." iddiasında bulundu.

Sanıklardan Bülent Coşkun da o gece kendilerine terör saldırısı olduğunun söylenmesi üzerine bölgeye gittiklerini aktararak, hem il hem de ilçe jandarma komutanlığında darbe amacıyla merkeze gidildiğine dair bir şüphe duymadığını söyledi.

Sanık Öz'ün avukatı Doğan Bekiroğlu da eş hakkındaki "ByLock" raporunu kabul etmediklerini belirterek, kuvvetli suç şüphesi bulunmadığını savunduğu müvekkilinin tahliyesini istedi.

Söz verilen diğer sanıklar da suç kastıyla hareket etmediklerini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasına, tanıkların dinlenilmesine ve 13 sanığın tutukluluklarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası istendi.

İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Tüpraş'tan ilk çeyrek bilançosu
YEREL

TÜPRAŞ'TAN İLK ÇEYREK BİLANÇOSU
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Kocaeli'de hırsızlık iddiası
YEREL

KOCAELİ'DE HIRSIZLIK İDDİASI
Kocaeli'de Rize Tanıtım Günleri
YEREL

KOCAELİ'DE RİZE TANITIM GÜNLERİ

Futbol: Spor Toto 2. Lig play-off
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG PLAY-OFF
4. Uluslararası Hıdırellez Bayramı
YEREL

4. ULUSLARARASI HIDIRELLEZ BAYRAMI
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK üyeliği davası
YEREL

KOCAELİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK ÜYELİĞİ DAVASI
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
IV. Uluslararası Hıdırellez Bayramı kutlanacak
YEREL

IV. ULUSLARARASI HIDIRELLEZ BAYRAMI KUTLANACAK
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Gençliğin eğitiminde gayretimiz var''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "GENÇLİĞİN EĞİTİMİNDE GAYRETİMİZ VAR''
Camilerde Ramazan temizliği başladı
YEREL

CAMİLERDE RAMAZAN TEMİZLİĞİ BAŞLADI
&quot;15 Temmuz Milli İrade Destanı&quot; Yazarlık Yarışması
YEREL

"15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DESTANI" YAZARLIK YARIŞMASI
15 Temmuz Milli İrade Destanı Yazarlık Yarışmasına 101 eser katıldı
YEREL

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DESTANI YAZARLIK YARIŞMASINA 101 ESER KATILDI
Dünya'da Seramik Sergisi, Kağıt Müzesi'nde sergileniyor
YEREL

DÜNYA'DA SERAMİK SERGİSİ, KAĞIT MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR
Tramvay hattında ray montajı tamamlandı
YEREL

TRAMVAY HATTINDA RAY MONTAJI TAMAMLANDI
Üç yeni kompleks için yetki verildi
YEREL

ÜÇ YENİ KOMPLEKS İÇİN YETKİ VERİLDİ
Şampiyonluk sevinçlerini Başkan Doğan ile paylaştılar
YEREL

ŞAMPİYONLUK SEVİNÇLERİNİ BAŞKAN DOĞAN İLE PAYLAŞTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!