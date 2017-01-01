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Giresunspor gözü son üç maçta

04 Mayıs 2017 Perşembe, 22:18
Giresunspor gözü son üç maçta

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, şu anda ligde ilk 6 içerisinde hangi takımın nerede olacağının belli olmadığını belirtti.

İldiz, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerini 7 Mayıs Pazar günü zor bir Samsunspor müsabakası beklediğini söyledi.

Bundan sonraki hiçbir maçın kolay olmadığına dikkati çeken İldiz, ligin son haftalarının "ateşli haftalar" olduğunu vurguladı.

İldiz, geriye kalan maçları kazanmak istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kazanıp, ondan sonra fotoğrafa bakacağız ama şu anda ligde ilk 6 içerisinde hangi takımın nerede olacağı belli değil. Bu takımların son üç maçta alacağı neticelere bağlı, bizim için de bu geçerli, bu nedenle son üç maçta en iyi neticeyi almak istiyoruz."

Her takımın bir amacı olduğuna işaret eden İldiz, "Bizim de ciddi bir hedefimiz var, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor’un da kendine göre ciddi bir hedefi var. Çok zorlu bir mücadele olacak, zoru lehimize çevirmek istiyoruz. Seyir zevki yüksek çekişmeli bir müsabaka bekliyorum, kazanmak adına her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında 7 Mayıs Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


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