SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da "Fetih Buluşmaları" konferansı yapıldı.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen program, mehteran takımının gösterisiyle başladı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda konuşan tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, İstanbul'un fethi konusunda bilgiler vererek, tarihi doğru bilmek ve anlamak gerektiğini söyledi.
Konferansın ardından sanatçı Uğur Işılak konser verdi.