Uluslararası öğrenciler, Kakava ateşinden atladı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de üniversitede okuyan yabancı öğrenciler, Karadeniz yemeklerinin tadına bakıp Kakava ateşinden atladı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Trakya Üniversitesinde (TÜ) okuyan öğrenciler Edirne Karadenizliler Derneğinde bir araya geldi.

Karadeniz kültürüne özgü yemeklerden yiyen öğrenciler, daha sonra yakılan Kakava ateşinden atlayarak, baharın gelişini kutladı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce ''10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliğinde, üniversitede öğrenim gören yabancı öğrencilerin kültürlerini tanıttığını hatırlattı.

Bugün ise öğrencilere Karadeniz yemeklerini ve Kakava kültürünü tanıttıklarını ifade eden Çalışkan, ''Edirne'deki uluslararası öğrencilerimize, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kültürlerini ve yemeklerini tanıtıyoruz. Bugün de burada Karadenizliler Derneğinin misafiri olarak bulunuyoruz. Hem yemeklerini tanıyacaklar hem kültürlerini.'' diye konuştu.

Karadenizliler Derneği Başkanı Yunus Ekşi ise uluslararası öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Derneğimiz sadece Karadenizlilerin derneği değil, Edirne'de yaşayan vatandaşlarımızın ve tüm uluslararası öğrencilerimizin derneğidir.'' dedi.

Konuşmaların ardından yakılan Kakava ateşinin üzerinden atlayan yabancı öğrenciler, baharın gelişini kutladı.

Gambiyalı Muhammed Lenn hayatında ilk defa Kakava ateşinden atladığını, bunun farklı bir duygu olduğunu anlattı.

Karadeniz yemeklerini çok beğendiğini söyleyen Lenn, sık sık derneğe yemek yemeye geleceğini ifade etti.

Afganistanlı Ranz Muhammed ise eteği olduğu için ateşten atlayamadığını, fakat diğer arkadaşlarına çok özendiğini söyledi.