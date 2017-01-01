Uşak'taki FETÖ/PDY operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta örgütün mahrem yapısına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Behçet O, Halil K, İbrahim Ç, Mehmet A, Ömer E, Şahlan Galip K, Abdulmuttalip D, Zeki B, Yavuz K, Necmettin Ç. ve Kadir Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlarından tutuklandı.
Tamamı meslekten ihraç edilen öğretmenlerden oluşan 11 zanlının örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması 'ByLock'u kullandıkları iddia edildi.