3. Altın Baklava Film Festivali

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GAZİANTEP (AA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Altın Baklava Film Festivali'nde dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

HKÜ Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, yarışmada ödüle layık görülen eserlerin gösterimi yapıldı. Jüri başkanlığını Hülya Koçyiğit'in yaptığı yarışmanın jüri üyeleri ise Engin Altan Düzyatan ile Ömer Faruk Sorak'tan oluştu.

Törende, kurmaca dalında Rıdvan Yavuz birinci, Ömer Ferhat Özmen ikinci, Mehmet Gülkanat ve Süleyman Demirel üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Belgesel dalında ise Engin Türkyılmaz birinci olurken, Özlem Şahin ikinci, Celal Karasakal ise 3'lük ödülü kazandı.

- "Her alanda kendimizi yetiştireceğiz, rekabet edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, tarihi değerlerin güzel anlatılması gerektiğini belirtti.

Zamanın ruhunun kendilerine bir şeyler anlattığını belirten Şahin, "Hayat yalnızca matematik, fizikten ibaret değil. Geçmişimizi ve geleceğimizi çok güzel inşa etmeliyiz. Hasan Kalyoncu sayesinde Gaziantep, üniversiteler şehri oldu." şeklinde konuştu.

Öğrencilerin geleceğe çok iyi bir şekilde hazırlanması gerektiğinin altını çizen Şahin, "Dünya rekabetinde hak ettiğimiz yere gelmemiz gerekiyor. Görsel sanatı, hayatımızın parçası yapmalıyız. Üniversiteler bu anlamda sizleri geleceğe hazırlıyor. İstiyoruz ki İstanbul ve Ankara'da ne varsa Gaziantep'te de o olsun. Her alanda kendimizi yetiştireceğiz, rekabet edeceğiz." dedi.

- "Görsel iletişime önem veriyoruz"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da üniversitelerin gelişmişliğin sadece bir alanda değil her alanda olması gerektiğini belirtti.

Üniversitelerinin birçok alanın dışında iletişim fakültesiyle de ön plana çıktığını belirten Kalyoncu, "Görsel iletişime önem veriyoruz. Daha kaliteli işler yapıyoruz. Kültür sanat alanında Gaziantep'e önemli katkılar sağlıyoruz. Bu festivali, her yıl özenle düzenleyerek önemli bir yere gelmesi temenni ediyoruz. Bize katkı sağlayan herkese teşekkürler ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.