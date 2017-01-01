GÜNCELLEME - Konya'da cinayet

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulduğu ileri sürülen kişi, hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ömer U. (23), ilçeye bağlı Karapınar Mahallesi Saygın Sokak'taki evlerinde, babası Dursun U. (51) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ömer U, av tüfeğiyle babasına ateş etti. Ağır yaralanan Dursun U, kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Ömer U'nun psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü iddia edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ömer U. tutuklandı.