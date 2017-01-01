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Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

04 Mayıs 2017 Perşembe, 23:09

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, KHK ile kapatılan Demokrat Gebze Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Murat Dağdeviren'in yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme suçlamasıyla tutuklu bulunan sanık Dağdeviren ve avukatı Yüksel Genç katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen Dağdeviren, savunmasında, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, hakkındaki iddiaları reddetti.

Mahkeme Başkanı Yılmaz Boyraz'ın iddianamede yer alan "Gözü yaşlı, gönlü hüzünlü muhterem Fetullah Gülen hocaefendinin duasına Demokrat Gebze Gazetesi olarak 'Amin' diyoruz" ve "Fetullah Gülen Hocaefendi'nin yeni sohbeti yayınlandı", "Bank Asya'ya yapılan batırma kampanyasını kınıyoruz" şeklindeki yazılarının sorulması üzerine Dağdeviren, "Bu yazılar tarafımdan yazıldı ama basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir. O dönem herkes yazıyordu. Bundan dolayı o dönem soruşturma geçirmedim. Bu, örgüt üyeliğinin bir unsuru değildir." şeklinde konuştu.

Dağdeviren, Haiti'ye yaptığı seyahatin ve "Sizin himmetlerinizle Haiti'de ilk kolej açıldı" yazının sorulmasına ilişkin ise söz konusu geziye 2013 veya 2014 yılında iş adamlarıyla gittiğini söyledi.

Gazeteci olarak bu seyahate davet edildiğini ve bunu haber yaptığını aktaran Dağdeviren, açılan okulun daha sonradan cemaatle ilgili olduğunu öğrendiğini öne sürdü.

Dağdeviren, ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını, örgüt faaliyeti değil gazetecilik yaptığını savundu.

Avukat Genç de müvekkilinin ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını, yapılan haberlerin 4 aylık sürede tahkikata uğramadığını dile getirerek, sanık müvekkilin tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine, dijital materyallerin güncelleme sorgu raporlarının istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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