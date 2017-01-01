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Marmaris'te FETÖ/PDY operasyonu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 23:10

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir doktor gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen doktor B.P’yi (47) gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bulunan bir dolar ve dijital materyallere el konuldu.

B.P'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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