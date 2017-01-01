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Maçın ardından

04 Mayıs 2017 Perşembe, 23:31


BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 15 dakikadan sonra oyuna ağırlıklarını koyduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk devre çok fazla pozisyona girdik ama maalesef değerlendiremedik. O süreçten sonra çok iyi ve temkinli düşünmeniz ve temkinli oynamanız da gerekiyordu. Bunu da başardık. Sadece duran topta bir konsantrasyon eksikliği ile gol yedik. İyi bir galibiyet oldu. Camiamıza hayırlı olsun. Üç tane karşılaşma kaldı. Onu da iyi bir şekilde değerlendirip, ondan sonraki sürece birlikte bakıp göreceğiz."


- Adana Demirspor cephesi


Adana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır ise mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Kritik bir konumda olduklarını vurgulayan İncebaldır, "Böyle mücadele edip kaybetmekten dolayı çok üzgünüm. Üç maçımız kaldı. Bir galibiyet almak zorundayız. Oyuncularımı iyi mücadele ettikleri için yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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ÇAPA: İYİ BİR GALİBİYET ALDIK

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