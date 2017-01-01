Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğiyle Kahramanmaraş'ta futbol turnuvası düzenlendi.

KSÜ Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 33 ülkeden yabancı öğrencilerin oluşturduğu 8 takımın gönüllülük esasına göre katıldığı turnuvada, Cibuti ve Suriyeli öğrencilerden oluşan takımlar finale kaldı.

Final maçını 5-3 kazanan Suriye, turnuvanın şampiyonu oldu.

KSÜ Rektörü Durmuş Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getirerek, farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Organizasyonun birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu vurgulayan Deveci,"Kaynaşma ve bir aidiyet oluşması açısından, iyi bir organizasyon oldu. İnşallah geliştirerek, bunu devam ettireceğiz. Öğrenciler mutlu, biz mutluyuz. Sıkıntıları bir nebze olsun unuttular." diye konuştu.

Uluslararası Öğrenci Derneği Federasyonu (UDEF) 5. Bölge Sorumlusu Sebahattin Kala ise KSÜ'de bin 100'den fazla yabancı öğrenci olduğunu, bu öğrencilerin farkındalığı noktasında uluslararası öğrenci turnuvası düzenlediklerini belirtti.

Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hacı Muharrem Dilipak da üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilerin kaynaşmasını, turnuva ile sağlamak istediklerini dile getirdi.