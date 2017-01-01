Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY davaları

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla haklarında dava açılan 17'si tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davalara tutuklu sanıklar Nail Salma, Gökman Aydınoğlu, Hanifi Doğru, Sezai Karaağaç, Sadık Acar, Ömer Faruk Dursun, Saki İncedal, Abdullah Aydoğan, Doğan Şevik, Nur Yasin Tunç, İrfan Gök, Galip Karacalı, Ömer Karakuyu, Harun Okçular, Taner Özdemir, Mehmet Emin Ünalan, Abdullah Çolak, tutuksuz sanıklar Metin Şengöz ve Mehmet Uysal ile avukatlar katıldı.
Davalarda tutuklu sanıklardan Gökmen Aydınoğlu 12 yıl, İrfan Gök 12 yıl 9 ay, Ömer Karakuyu ve Harun Okçular 10 yıl 6'şar ay, Nail Salman, Sezayi Karaağaç, Sadık Acar, Ömer Faruk Dursun, Abudullah Aydoğan, Galip Karacalı ve Taner Özdemir’e 9 yıl 9'ar ay, Abdullah Çolak’a ise 9 yıl hapis cezası verildi.
Tutuklu sanıklardan Hanifi Doğru, Doğan Şevik, Saki İncedal, Nur Yasin Tunç, Mehmet Emin Ünalan ile tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Uysal ve Metin Şengöz'ün duruşmaları ileri tarihe ertelendi.