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Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası

04 Mayıs 2017 Perşembe, 23:54

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce 34 kişinin ölümü, 70 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın 10 saat süren ilk duruşması yapıldı.

Şanlıurfa Adliye Sarayı yerine güvenlik gerekçesiyle FETÖ davalarının görüldüğü Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Salonu'nda gerçekleştirilen duruşma, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlardan oluşan 32 kişi, müşteki sıfatıyla taleplerini dile getirdi.

Bazı müştekileri ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen davaya katılan 93 avukat ise saldırıda ihmali bulunanların tamamının yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 10 saat süren duruşmanın sonunda Ankara Tren Garı'ndaki saldırının da şüphelisi, tutuklu Yakub Şahin'in bir sonraki duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak ifadesinin alınmasına ve saldırıda canlı bomba olan terör örgütü DEAŞ üyesi Abdurrahman Alagöz'e ait arama kayıtlarının tespit edilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca davada müşteki sıfatıyla ifade verenlerden Sosyalist Gençlik Dernekleri FederasyonU (SGDF) Genel Başkan Yardımcısı Ceren Çoban hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret, devlet büyüklerini ve kurumlarını aşağılamak" suçları gerekçesiyle dava açılmasına hükmetti.

CHP, HDP, Eğitim Sen ve SGDF'nin de aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşlarının davaya müdahillik talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, biri başka suçtan tutuklu 3 şüpheli hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından da 70'er defa olmak üzere TCK'nın ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

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