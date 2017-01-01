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MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'de sahasında Altınordu'ya 2-0 mağlup olan Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Aslında sahada çok sıkıntımız yoktu. İyi oynadık, kötü oynamadık. Pozisyon da geldi fakat neticelendiremedik." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, kazanılması gereken bir maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Altınordu'yu aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Yine hem maç hem de oyuncu kaybettik. Geçen hafta zaten bunun sıkıntısını yaşadık. Bunları mazeret için söylemiyorum ama bizim gibi kadrosu kısıtlı olan takımlar için büyük dezavantaj. Sıradan bir takıma da yenilmedik. Bu takım play-off adayı. Oynadıkları futbol ortada. Ona rağmen 80 dakikaya yakın iyi futbol oynadık. İlk yarı iki tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendirseydik çok daha farklı şeyler olabilirdi. Daha önümüzde 3 maç var. Karamsarlığa gerek yok. Bizim puan olarak avantajımız var. Bunu sonuna kadar korumaya çalışacağız."





- Altınordu cephesi





Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Manisaspor'un ligdeki durumundan kurtulmaya çalıştığını dile getiren Eroğlu, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını kaydetti.

Manisaspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar dileyen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Kötü oynadığımız dönemde skoru bulduk. 1-0 olduktan sonra daha güvenli oynamaya başladık. Oyunun temposunu arttırıp, rakibi koşturarak dengesini bozmaya çalıştık. Kaptırdığımız toplarda kalemize geldiler. O anlar Manisaspor daha üstün göründü. Biz kontratağa döndük. Sonra bir gol daha bulduk. Manisaspor da bugün kazanabilirdi. Onların da puana ihtiyacı vardı. Biz çok istekli ve son dakikaya kadar hücumu düşünen bir takımdık."