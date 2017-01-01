ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Basketbolda maçın ardından

05 Mayıs 2017 Cuma, 00:00
Basketbolda maçın ardından


UŞAK (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Banvit'e 103-86 mağlup olan Muratbey Uşak'ta başantrenör Ozan Bulkaz, sahadan yenilgiyle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında eksik oyunculara rağmen takımın ortaya koyduğu performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulkaz, ligde kalan iki karşılaşmada sonuna kadar mücadeleci bir takım olarak sahaya çıkacaklarını aktardı.

Basketbolun Uşak için bir kültür haline geldiğini belirten Bulkaz, "Öncelikle sezonun bitmesine üç hafta kala tribünleri dolduran seyircimize teşekkür ediyorum. Eksik oyuncularımıza rağmen takımım bugün iyi mücadele etti ve maça ortak oldu. Banvit'i tebrik ediyorum. Kalan iki maçı en iyi şekilde oynayıp önümüzdeki sezon, bu yıldan ders alarak sezona erken başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- Banvit cephesi


Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski karşılaşmada iyi oynayarak, galip geldiklerini belirtti.

Filipovski, aldıkları galibiyet ile ligde beşinciliği garantilediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"FIBA Şampiyonlar Ligi maçının ardından, ligde mücadele etmek kolay olmuyor. Muratbey Uşak karşılaşmasının kolay olmayacağını biliyordum. Oyuncularımın tamamı profesyonelliklerini ortaya koydular ve kazanan taraf biz olduk. İki gün sonra bir maçımız daha var, bu sürede kendimize gelmemiz gerekiyor. Bu galibiyet ile beraber lig beşinciliğini garantiye aldığımız için mutluyuz."

İLGİLİ HABERLER
Uşak'taki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

UŞAK'TAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Uşak'ta FETÖ'den 11 kişi tutuklandı
YEREL

UŞAK'TA FETÖ'DEN 11 KİŞİ TUTUKLANDI
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Uşak'ta 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL

UŞAK'TA 11 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Uşak'ta 88 suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL

UŞAK'TA 88 SUÇTAN KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Uşak'ta FETÖ'den 5 kişi tutuklandı
YEREL

UŞAK'TA FETÖ'DEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Uşak'ta 88 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı
YEREL

UŞAK'TA 88 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
Uşak Sigorta Pazarı yeniden hizmete açılıyor
YEREL

UŞAK SİGORTA PAZARI YENİDEN HİZMETE AÇILIYOR
Uşak'ta geleneksel &quot;Bahara Merhaba Tenis Turnuvası&quot; başladı
YEREL

UŞAK'TA GELENEKSEL "BAHARA MERHABA TENİS TURNUVASI" BAŞLADI
Uşak'ta cezaevi firarisi yakalandı
YEREL

UŞAK'TA CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Çaykur Rizespor'da 2 ayrılık!
FUTBOL

SÜPER LİG'DE İKİ AYRILIK!

 1
  • 2 ABD-Rusya gerilimi Alaska semalarına sıçradı!
  • 3 İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
  • 4 Çapa: İyi bir galibiyet aldık