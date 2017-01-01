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KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) tarafından, 15 şairin katımıyla "Sınırda Sesler Şiir ve Şair Buluşması" programı düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, davetlilere "Sınırda Sesler" kitabı hediye edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın da aralarında bulunduğu şairlerin okuduğu şiirlerle duygusal anların yaşandığı program, katılımcılara plaket ve çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin sadece bilimin ve teorik anlamda bilgi aktarılan mekanlar olarak değil, aynı zamanda duygu ve ruh eğitiminin yapıldığı yerler haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu tür kültürel etkinliklerin özellikle Kilis'te yapılmasının önemli olduğuna değinen Karacoşkun, "Burası bir sınır şehri ancak sınır şehri bir şekilde her şeyin bittiği son olmaktan öteye, Necip Fazıl Kısakürek'in de bir şiirinde ifade ettiği gibi 'Zaman korkunç daire ilk ve son nokta nerde'. Yani burası bir son değil bir başlangıçtır. Bu anlamda bir sınır olarak son noktadan değil, bir başlangıçtır. Şiir aslında bütün savaşların, bütün kötülüklerin, fitnelerin, fesatların ve art niyetlerin uzağında insanı insan olma gerçekliğiyle bizim hayatımızda her zaman var olmalıdır. Şiir bizim hayatımızın rengi olmalı ki insan olmanın erdemini ve güzelliğini yakalayabilelim." diye konuştu.

Karacoşkun, bu programı gelecek yıllarda da gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.